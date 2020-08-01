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«Даллас» уступил «Хьюстону». Харден набрад 49 очков

07:51
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«Хьюстон» переиграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НБА (153: 149). Разыгрвающий защитник «Рокитс» Джеймс Харден набрал 49 очков.

Разыгрвающий «Маверикс» Лука Дончич оформил трипл-дабл.

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Хьюстон» — 149:153 ОТ (42:42, 43:33, 34:33, 20:31, 10:14)

Д: Порзингис (39 + 16 подборов), Берк (31), Дончич (28 + 13 подборов + 10 передач).

Х: Харден (49), Уэстбрук (31 + 11 подборов), Хауз (20).

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