«Даллас» усилится бывшим защитником «Никс» Нтиликиной
«Даллас» подпишет защитника Франка Нтиликину, сообщает журналист New York Times Марк Стайн.
По информации источника, «Маверикс» заключат контракт с 23-летним французом в ближайшее время. Срок соглашения не сообщается.
The Mavericks have emerged as the likely next destination for former Knicks guard Frank Ntilikina, league sources say.— Marc Stein (@TheSteinLine) September 15, 2021
Нтиликина выступал за «Нью-Йорк» с 2017 года, баскетболист стал неограниченно свободным агентом этим летом, после того как «Никс» не стали выставлять ему квалификационное предложение.
В сезоне-2020/21 Нтиликина принял участие в 33 матчах «Нью-Йорка», набирая в среднем 2,7 очка, 0,9 подбора и 0,6 передачи за игру.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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