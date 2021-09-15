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«Даллас» усилится бывшим защитником «Никс» Нтиликиной

07:58
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«Даллас» подпишет защитника Франка Нтиликину, сообщает журналист New York Times Марк Стайн.

По информации источника, «Маверикс» заключат контракт с 23-летним французом в ближайшее время. Срок соглашения не сообщается.

Нтиликина выступал за «Нью-Йорк» с 2017 года, баскетболист стал неограниченно свободным агентом этим летом, после того как «Никс» не стали выставлять ему квалификационное предложение.

В сезоне-2020/21 Нтиликина принял участие в 33 матчах «Нью-Йорка», набирая в среднем 2,7 очка, 0,9 подбора и 0,6 передачи за игру.

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Иван Торопцев все материалы автора

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