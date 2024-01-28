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«Даллас» проиграл «Сакраменто», несмотря на трипл-дабл Дончича

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Лука Дончич.
Фото USA Today Sports

«Даллас» дома проиграл «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 115:120.

Разыгрывающий хозяев Лука Дончич сделал трипл-дабл: словенец набрал 28 очков, а также сделал 10 подборов и 17 передач.

В параллельном матче «Сан-Антонио» победил «Миннесоту» — 113:112.

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Сакраменто» — 115:120 (25:29, 24:34, 26:31, 40:26)

Д: Дончич (28 + 10 подборов + 17 передач), Уильямс (27), Хардуэй (19)

Сак: Фокс (34), Барнс (20), Хьюртер (18)

28 января. Даллас. «American Airlines Center»

«Сан-Антонио» — «Миннесота» — 113:112 (23:36, 29:28, 28:26, 33:22)

Сан: Васселл (25), Вембаньяма (23 + 10 подборов), Джонсон (14)

М: Эдвардс (32 + 12 передач), Гобер, Таунс (оба — 19)

28 января. Сан-Антонио. «AT&T Center»

БК Даллас Маверикс
БК Сакраменто Кингз
Лука Дончич
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