«Даллас» проиграл «Сакраменто», несмотря на трипл-дабл Дончича
«Даллас» дома проиграл «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 115:120.
Разыгрывающий хозяев Лука Дончич сделал трипл-дабл: словенец набрал 28 очков, а также сделал 10 подборов и 17 передач.
В параллельном матче «Сан-Антонио» победил «Миннесоту» — 113:112.
НБА
Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Сакраменто» — 115:120 (25:29, 24:34, 26:31, 40:26)
Д: Дончич (28 + 10 подборов + 17 передач), Уильямс (27), Хардуэй (19)
Сак: Фокс (34), Барнс (20), Хьюртер (18)
28 января. Даллас. «American Airlines Center»
«Сан-Антонио» — «Миннесота» — 113:112 (23:36, 29:28, 28:26, 33:22)
Сан: Васселл (25), Вембаньяма (23 + 10 подборов), Джонсон (14)
М: Эдвардс (32 + 12 передач), Гобер, Таунс (оба — 19)
28 января. Сан-Антонио. «AT&T Center»
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