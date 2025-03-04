«Сакраменто» обыграл «Даллас» и одержал четвертую победу подряд

«Сакраменто» победил «Даллас» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 122:98.

Лучшую результативность в этой встрече продемонстрировал атакующий защитник «Кингз» Зак Лавин, который набрал 22 очка.

«Сакраменто» одержал четвертую победу подряд и располагается на восьмой позиции в таблице Западной конференции. «Даллас» занимает 10-е место.

НБА. Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Сакраменто» — 98:122 (24:27, 26:33, 16:34, 32:28)

Д: Джонс (21), Маршалл (18), Динвидди (10)

С: Лавин (22), Дерозан (20), Мюррей (18)

4 марта. Даллас. «American Airlines Center».