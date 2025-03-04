«Сакраменто» обыграл «Даллас» и одержал четвертую победу подряд
«Сакраменто» победил «Даллас» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 122:98.
Лучшую результативность в этой встрече продемонстрировал атакующий защитник «Кингз» Зак Лавин, который набрал 22 очка.
«Сакраменто» одержал четвертую победу подряд и располагается на восьмой позиции в таблице Западной конференции. «Даллас» занимает 10-е место.
НБА. Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Сакраменто» — 98:122 (24:27, 26:33, 16:34, 32:28)
Д: Джонс (21), Маршалл (18), Динвидди (10)
С: Лавин (22), Дерозан (20), Мюррей (18)
4 марта. Даллас. «American Airlines Center».
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