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4 марта 2025, 06:55

«Сакраменто» обыграл «Даллас» и одержал четвертую победу подряд

Алина Савинова

«Сакраменто» победил «Даллас» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 122:98.

Лучшую результативность в этой встрече продемонстрировал атакующий защитник «Кингз» Зак Лавин, который набрал 22 очка.

«Сакраменто» одержал четвертую победу подряд и располагается на восьмой позиции в таблице Западной конференции. «Даллас» занимает 10-е место.

НБА. Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Сакраменто» — 98:122 (24:27, 26:33, 16:34, 32:28)

Д: Джонс (21), Маршалл (18), Динвидди (10)

С: Лавин (22), Дерозан (20), Мюррей (18)

4 марта. Даллас. «American Airlines Center».

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