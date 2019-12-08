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«Даллас» разгромил «Нью-Орлеан», Дончич набрал 27 очков

8 декабря 2019, 00:34
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«Даллас» (16-6) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА разгромил «Нью-Орлеан» (6-17) — 130:84. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Лука Дончич, набравший 27 очков.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Даллас» — «Нью-Орлеан» — 130:84 (31:28, 33:24, 40:14, 26:18)

Д: Дончич (26), Марьянович (15+16 подборов)

Н: Редик (15)

7 декабря.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/

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