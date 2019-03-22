"Даллас" проиграл "Сакраменто", "Детройт" обыграл "Финикс"

"Сакраменто" обыграл "Даллас" в матче регулярного чемпионата НБА (116:100). Для "Маверикс" это третье поражение кряду.

В другой встрече "Финикс" уступил дома "Детройту" (98:118).

НБА

Регулярный чемпионат

"Сакраменто" - "Даллас" - 116:100 (27:29, 26:22, 31:25, 32:24)

С: Хилд (29), Бэгли (22 + 12 подборов), Барнс (16).

Д: Джексон (19), Пауэлл (14), Брокхофф (13).

"Финикс" - "Детройт" - 98:118 (32:29, 28:29, 20:29, 18:31)

Ф: Букер (26), Эйтон (20), Бриджес (13).

Д: Эллингтон (23), Гриффин (17), Драммонд (16 + 19 подборов), Кеннард (16).