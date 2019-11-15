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«Даллас» проиграл «Нью-Йорку», несмотря на трипл-дабл Дончича

06:55
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«Нью-Йорк» переиграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НБА (106:103). «Маверикс» потерпели второе поражение кряду.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Далласа» Лука Дончич.

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк» — «Даллас» — 106:103 (27:23, 31:30, 29:34, 19:16)

Н: Моррис (20), Рэндл (17 + 10 подборов), Робинсон (16).

Д: Дончич (33 + 10 подборов + 11 передач), Порзингис (20 + 11 подборов), Хардуэй (12), Пауэлл (12).

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Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

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