«Даллас» проиграл «Нью-Йорку», несмотря на трипл-дабл Дончича
06:55
«Нью-Йорк» переиграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НБА (106:103). «Маверикс» потерпели второе поражение кряду.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Далласа» Лука Дончич.
НБА
Регулярный чемпионат
«Нью-Йорк» — «Даллас» — 106:103 (27:23, 31:30, 29:34, 19:16)
Н: Моррис (20), Рэндл (17 + 10 подборов), Робинсон (16).
Д: Дончич (33 + 10 подборов + 11 передач), Порзингис (20 + 11 подборов), Хардуэй (12), Пауэлл (12).
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