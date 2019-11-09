«Даллас» проиграл «Нью-Йорку», Дончич оформил трипл-дабл

«Даллас» на своем паркете проиграл «Нью-Йорку» в матче регулярного чемпионата НБА (102:106). Форвард «Маверикс» Лука Дончич оформил трпил-дабл — 38 очков, 14 подборов и 10 передач.

НБА

Регулярный сезон

«Даллас» — «Нью-Йорк» — 102:106 (28:36, 29:25, 23:23, 22:22)

Д: Дончич (38 + 14 подборов + 10 передач), Порзингис (28), Хардуэй (14).

Н: Моррис (29), Рэндл (21), Портис (14 + 12 подборов), Ниликина (14).

НБА: таблица регулярного чемпионата, расписание и результаты матчей