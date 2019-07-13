"Даллас" продлил контракт с Порзингисом

"Даллас" продлил контракт с форвардом Кристапсом Порзингисом, сообщает официальный сайт "Маверикс". Соглашение с 23-летним латвийским баскетболистом рассчитано на четыре года с максимальной зарплатой в соответствии с условиями коллективного договора НБА.
Кристапс Порзингис стал игроком "Далласа" в ходе минувшего сезона в результате обмена с "Нью-Йорком". Латвиец пропустил сезон 2018/19 из-за разрыва крестообразных связок колена.
🦄 sighting in Dallas! It's official! Mavs have re-signed @kporzee! 👏 pic.twitter.com/cbzqh1NICZ— Dallas Mavericks (@dallasmavs) 12 июля 2019 г.
Загрузка...