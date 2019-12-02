«Даллас» прервал беспроигрышную серию «Лейкерс» из 10 матчей

«Лейкерс» (17-3) в домашнем матче регулярного сезона НБА проиграли «Далласу» (13-6) — 100:114. Определяющей стала третья четверть, которую команда из штата Техас выиграла со счетом 35:17. Калифорнийцы уступили впервые за 11 встреч.

В составе победителей в шаге от трипл-дабла остановился Лука Дончич — 27 очков, 9 подборов и 10 результативных передач. У «озерников» Энтони Дэвис оформил дабл-дабл из 27 баллов и 10 подборов.

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Регулярный сезон

«ЛА Лейкерс» — «Даллас» — 100:114 (30:25, 32:34, 17:35, 21:20)

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