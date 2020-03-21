«Даллас» пожертвовал 500 тысяч евро на борьбу с коронавирусом

Владелец «Далласа» Марк Кьюбан, защитник Лука Дончич и центровой Дуайт Пауэлл пожертвуют 500 тысяч евро на борьбу с пандемией коронавируса. Средства будут выделены Юго-западному медицинскому центру Техасского университета, а также больнице «Парклэнд» в Далласе для поддержания ухода за детьми тех работников здравоохранения, которые на данный момент прилагают усилия по борьбе с болезнью.

— Они жертвуют многим, чтобы заботиться о других. Для меня большая честь помочь им, — отметил Дончич.

По данным на 20 марта всего в мире выявлено более 274 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 90 тысяч выздоровели, 11 357 человек умерли. В России зафиксировано 253 случая заражения. В Италии общее число жертв достигло уже 4032 — это больше, чем в Китае, где изначально была зафиксирована вспышка эпидемии.