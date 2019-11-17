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«Даллас» победил «Торонто», «Сан-Антонио» проиграл «Портленду»

07:37
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«Даллас»?? (7-5) в домашнем матче регулярного сезона НБА победил «Торонто» (8-4) — 110:102.

В параллельной встрече «Сан-Антонио» (5-8) уступил «Портленду» (5-8) — 116:121.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Сан-Антонио» — «Портленд» — 116:121 (23:41, 35:25, 38:24, 20:31)

17 ноября.

«Даллас» — «Торонто» — 110:102 (32:22, 21:38, 25:17, 32:25)

17 ноября.

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