«Даллас» победил «Индиану», «Орландо» прервал серию поражений из пяти матчей
05:16
«Индиана» (31-19) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА уступила «Далласу» (31-19) — 103:112. Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Кристапс Порзингис, оформивший дабл-дабл из 38 очков и 12 подборов.
В параллельной встрече «Шарлотт» (16-34) дома уступил «Орландо» (22-28) — 100:112. «Мэджик» победили впервые за шесть матчей.
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https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/