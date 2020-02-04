«Даллас» победил «Индиану», «Орландо» прервал серию поражений из пяти матчей

«Индиана» (31-19) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА уступила «Далласу» (31-19) — 103:112. Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Кристапс Порзингис, оформивший дабл-дабл из 38 очков и 12 подборов.

В параллельной встрече «Шарлотт» (16-34) дома уступил «Орландо» (22-28) — 100:112. «Мэджик» победили впервые за шесть матчей.