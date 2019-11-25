«Даллас» победил «Хьюстон», Дончич набрал 41 очко

«Хьюстон» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА проиграл «Далласу» — 123:137. Команда из Техаса одержала пятую победу подряд. Самым результативным игроком встречи стал защитник «Маверикс» Лука Дончич, оформивший дабл-дабл из 41 очка и 10 передач.

Баскетбол

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Регулярный сезон

«Хьюстон» — «Даллас» — 123:137 (29:45, 31:33, 35:27, 28:32)

Х: Харден (29+11 передач), Уэстбрк (27)

Д: Дончич (41+10 передач), Хардуэй (31)

24 ноября.

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