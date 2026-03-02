«Оклахома» победила «Даллас»

«Оклахома» на выезде обыграла «Даллас» в матче регулярного чемпионата НБА — 100:87.

У «Тандер» самым результативным игроком стал Шэй Гилджес-Александер, на счету которого 30 очков. У «Маверикс» 18 очков набрал Калеб Мартин.

«Оклахома» одержала 47 побед при 15 поражениях и лидирует в таблице Западной конференции. «Даллас» на 12-й строчке с результатом 21-39.

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«Даллас» — «Оклахома» — 87:100 (25:36, 24:22, 20:25, 18:17)

2 марта. Даллас. American Airlines Center.

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