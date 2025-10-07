«Оклахома» проиграла «Далласу» в предсезонном матче, «Детройт» выиграл у «Мемфиса»

Действующий чемпион НБА «Оклахома» уступил «Далласу» в предсезонном матче — 89:106 (20:29, 20:37, 26:16, 23:24). Самым результативными игроком встречи стал Брукс Барнхайзер из «Оклахомы», набравший 16 очков, у Пи-Джея Вашингтона из «Далласа» 14 очков.

В другом предсезонном матче «Детройт» выиграл у «Мемфиса» — 128:112 (24:42, 50:22, 23:24, 31:24). Кейд Каннингем («Детройт») заработал 20 очков, у Тая Джерома из «Мемфиса» 16 очков.

В следующих матчах «Оклахома» и «Даллас» сыграют с «Шарлотт» — 10 и 12 октября соответственно. «Мемфис» 9 октября встретится с «Бостоном», а «Детройт» 10 октября сыграет с «Милуоки».