«Даллас» переиграл «Оклахому», одержав третью победу кряду
06:50
«Даллас» выиграл у «Оклахомы» в матче регулярного чемпионата НБА (87:78). Для «Маверикс» эта победа стала третьей кряду.
«Даллас» идет на 9-м месте в Западной конференции, а «Оклахома» — на 12-м.
НБА
Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Оклахома» — 87:78 (25:23, 24:19, 26:19, 12:17)
Д: Порзингис (19 + 13 подборов), Хардуэй (19), Ричардсон (16).
О: Гилджес-Александер (16), Жером (13).
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю