«Даллас» переиграл «Оклахому», одержав третью победу кряду

«Даллас» выиграл у «Оклахомы» в матче регулярного чемпионата НБА (87:78). Для «Маверикс» эта победа стала третьей кряду.

«Даллас» идет на 9-м месте в Западной конференции, а «Оклахома» — на 12-м.

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Оклахома» — 87:78 (25:23, 24:19, 26:19, 12:17)

Д: Порзингис (19 + 13 подборов), Хардуэй (19), Ричардсон (16).

О: Гилджес-Александер (16), Жером (13).