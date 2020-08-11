«Даллас» обыграл «Юту»

«Даллас» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Юту» со счетом 122:114 (30:38, 24:32, 34:30, 34:14).

Самым результативным на паркете стал атакующий защитник «Далласа» Тим Хардуэй, набравший 27 очков.

После этого матча «Даллас» с 43 победами в 73 матчах занимает седьмое место в Западной конференцию, «Юта» с 43 победами в 71 матче расположилась на строчку выше.

НБА

Регулярный сезон

«Юта» — «Даллас» — 114:122 (38:30, 32:24, 30:34, 14:34)

10 августа.