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«Даллас» обыграл «Вашингтон», Дончич набрал 34 очка

06:13
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«Даллас» выиграл у «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НБА (108:100). Разыгрывающий «Маверикс» Лука Дончич набрал 34 очка.

В другой встрече «Сан-Антонио» переиграл «Нью-Йорк» (120:111).

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Вашингтон» — 108:100 (24:25, 38:23, 29:20, 17:32)

Д: Дончич (34), Порзингис (23).

В: Бил (19), Брайант (14 + 11 подборов), Хатимура (14 + 10 подборов).

«Сан-Антонио» — «Нью-Йорк» — 120:111 (22:15, 37:36, 24:33, 37:27)

С: Олдридж (22), Форбс (20), Мюррей (18).

Н: Моррис (26), Рэндл (25 + 11 подборов), Барретт (21).

НБА: таблица регулярного чемпионата, расписание и результаты матчей

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

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