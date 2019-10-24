«Даллас» обыграл «Вашингтон», Дончич набрал 34 очка
06:13
«Даллас» выиграл у «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НБА (108:100). Разыгрывающий «Маверикс» Лука Дончич набрал 34 очка.
В другой встрече «Сан-Антонио» переиграл «Нью-Йорк» (120:111).
НБА
Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Вашингтон» — 108:100 (24:25, 38:23, 29:20, 17:32)
Д: Дончич (34), Порзингис (23).
В: Бил (19), Брайант (14 + 11 подборов), Хатимура (14 + 10 подборов).
«Сан-Антонио» — «Нью-Йорк» — 120:111 (22:15, 37:36, 24:33, 37:27)
С: Олдридж (22), Форбс (20), Мюррей (18).
Н: Моррис (26), Рэндл (25 + 11 подборов), Барретт (21).
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