«Даллас» обыграл «Орландо», Дончич набрал 27 очков
07:02
«Даллас» выиграл у «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА (107:106). «Мэджик» потерпел четвертое поражение кряду.
НБА
Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Орландо» — 107:106 (25:28, 29:28, 32:23, 21:27)
Д: Дончич (27), Клебер (14), Хардуэй (13).
О: Гордон (23), Вучевич, (19 + 11 подборов), Огастин (13), Картер-Уильямс (13), Айзек (13 + 10 подборов).
НБА: таблица регулярного чемпионата, расписание и результаты матчей
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