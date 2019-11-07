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«Даллас» обыграл «Орландо», Дончич набрал 27 очков

07:02
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«Даллас» выиграл у «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА (107:106). «Мэджик» потерпел четвертое поражение кряду.

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Орландо» — 107:106 (25:28, 29:28, 32:23, 21:27)

Д: Дончич (27), Клебер (14), Хардуэй (13).

О: Гордон (23), Вучевич, (19 + 11 подборов), Огастин (13), Картер-Уильямс (13), Айзек (13 + 10 подборов).

НБА: таблица регулярного чемпионата, расписание и результаты матчей

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

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