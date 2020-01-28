«Даллас» обыграл «Оклахому», «Сакраменто» вырвал победу у «Миннесоты»

«Оклахома» (28-20) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА уступила «Далласу» (29-17) — 97:107. Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Лука Дончич, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 11 подборов.

В параллельной встрече «Миннесота» (15-32) дома в овертайме уступила «Сакраменто» (17-39) — 129:133. В середине третьей четверти «Кингз» уступали 27 очков, но вырвали победу.

В еще одном матче «Чикаго» (19-30) обыграл «Сан-Антонио» (20-26) — 110:109.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Оклахома» — «Даллас» — 97:107 (22:25, 25:34, 30:29, 20:19)

О: Шредер (21)

Д: Дончич (29+11 подборов)

28 января. «Чикаго» — «Сан-Антонио» — 110:109 (21:28, 29:20, 25:37, 35:24)

Ч: Лавин (23)

С: Дерозан (36+10 подборов), Миллс (25)

28 января.

«Миннесота» — «Сакраменто» — 129:133 ОТ (37:24, 31:26, 29:28, 22:41, 10:14)

М: Уиггинс (36)

С: Хилд (42)

28 января.