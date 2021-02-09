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«Даллас» обыграл «Миннесоту», «Сан-Антонио» вырвал победу у «Голден Стэйт»

08:12
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9 февраля в НБА состоялись очередные матчи регулярного сезона.

«Даллас» благодаря 30 очкам защитника Малика Бизли обыграл «Миннесоту» (127:122).

«Сан-Антонио» в упорной борьбе победил «Голден Стэйт» (105:100), несмотря на 32 очка Стефена Карри.

Также победу отпраздновал «Финикс», сломивший сопротивление «Кливленда» (119:113). 36 очков у «Санс» набрал защитник Девин Букер.

НБА. Регулярный сезон

«Финикс» — «Кливленд» — 119:113 (34:28, 30:33, 25:30, 30:22)

«Даллас» — «Миннесота» — 127:122 (43:22, 28:29, 24:26, 32:45)

«Сан-Антонио» — «Голден Стэйт» — 105:100 (27:36, 27:23, 24:21, 27:20)

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