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«Даллас» обыграл «Кливленд», Дончич оформил дабл-дабл

06:46
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«Даллас» на своем паркете обыграл «Кливленд»? в матче регулярного чемпионата НБА (143:101). «Маверикс» продлили победную серию до четырех встреч. «Кавальерс» проиграли в шестой раз кряду.

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Кливленд» — 143:101 (29:26, 37:16, 45:29, 32:30)

Д: Дончич (30 + 14 передач), Джексон (19), Порзингис (17).

К: Гарлэнд (23), Осман (18), Секстон (14).

НБА: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

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