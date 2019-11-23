«Даллас» обыграл «Кливленд», Дончич оформил дабл-дабл
06:46
«Даллас» на своем паркете обыграл «Кливленд»? в матче регулярного чемпионата НБА (143:101). «Маверикс» продлили победную серию до четырех встреч. «Кавальерс» проиграли в шестой раз кряду.
НБА
Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Кливленд» — 143:101 (29:26, 37:16, 45:29, 32:30)
Д: Дончич (30 + 14 передач), Джексон (19), Порзингис (17).
К: Гарлэнд (23), Осман (18), Секстон (14).
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