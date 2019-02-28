"Даллас" обыграл "Индиану" благодаря дабл-даблу Дончича

"Даллас" на своем паркете обыграл "Индиану" в матче регулярного чемпионата НБА (110:101). Дабл-дабл в составе "Маверикс" оформил Лука Дончич.

В другой встрече "Сан-Антонио" дома переиграл "Детройт" (105:93).

НБА

Регулярный чемпионат

"Сан-Антонио" - "Детройт" - 105:93 (32:27, 19:21, 27:19, 27:26)

С: Олдридж (24), Дерозан (17 + 13 подборов), Белинелли (17)

Д: Джексон (22), Гриффин (17), Гэллоуэй (11), Эллингтон (11)

"Даллас" - "Индиана" - 110:101 (28:27, 25:26, 26:25, 31:23)

Д: Дончич (26 + 10 подборов), Брансон (24), Хардуэй (20)

И: Богданович (22), Мэттьюз (20), Тернер (13)