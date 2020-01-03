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«Даллас» обыграл «Бруклин», «Оклахома» победила «Сан-Антонио»

07:10
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«Даллас» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА победил «Бруклин» — 123:111. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Лука Дончич, оформивший дабл-дабл из 31 очка и 13 подборов.

В параллельной встрече «Сан-Антонио» дома уступил «Оклахоме» — 103:109. Защитник хозяев Демар Дерозан набрал 30 очков.

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Регулярный сезон

«Сан-Антонио» — «Оклахома» — 103:109 (27:27, 28:19, 21:28, 27:35)

«Даллас» — «Бруклин» — 123:111 (31:30, 29:35, 33:28, 30:18)

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/

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