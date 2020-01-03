«Даллас» обыграл «Бруклин», «Оклахома» победила «Сан-Антонио»

«Даллас» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА победил «Бруклин» — 123:111. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Лука Дончич, оформивший дабл-дабл из 31 очка и 13 подборов.

В параллельной встрече «Сан-Антонио» дома уступил «Оклахоме» — 103:109. Защитник хозяев Демар Дерозан набрал 30 очков.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Сан-Антонио» — «Оклахома» — 103:109 (27:27, 28:19, 21:28, 27:35)

«Даллас» — «Бруклин» — 123:111 (31:30, 29:35, 33:28, 30:18)