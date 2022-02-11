«Даллас» обменял Порзингиса в «Вашингтон»

Латвийский форвард «Далласа» Кристапс Порзингис был обменян в «Вашингтон», сообщает в своем Twitter журналист ESPN Эдриан Воджнаровски.

В обратном направлении проследовали еще один латвийский форвард Давис Бертанс и защитник Спенсер Динуидди.

«Вашингтон» также получил драфт-пик второго раунда. 26-летний Кристапс Порзингис начинал карьеру в Испании. Он выступал за «Севилью».

С 2015 года латвийский баскетболист выступает в НБА. Первым его клубом был «Нью-Йорк». С 2019 года он играл за «Даллас».