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Сегодня, 00:31

«Даллас» обменял Порзингиса в «Вашингтон»

Евгений Петров
Корреспондент

Латвийский форвард «Далласа» Кристапс Порзингис был обменян в «Вашингтон», сообщает в своем Twitter журналист ESPN Эдриан Воджнаровски.

В обратном направлении проследовали еще один латвийский форвард Давис Бертанс и защитник Спенсер Динуидди.

«Вашингтон» также получил драфт-пик второго раунда. 26-летний Кристапс Порзингис начинал карьеру в Испании. Он выступал за «Севилью».

С 2015 года латвийский баскетболист выступает в НБА. Первым его клубом был «Нью-Йорк». С 2019 года он играл за «Даллас».

БК Вашингтон Уизардс
ХК Даллас Старз
Кристапс Порзингис
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