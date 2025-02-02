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«Даллас» обменял Луку Дончича на Энтони Дэвиса в «Лейкерс»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Лука Дончич.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Защитник «Далласа» Лука Дончич обменян в «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает пресс-служба калифорнийского клуба.

Да, это действительно произошло. Добро пожаловать в Лос-Анджелес, Лука», — говорится в сообщении.

Также в «Лейкерс» перешли Макси Клебер и Маркифф Морис. Взамен «Даллас» получил форварда Энтони Дэвиса, Макса Кристи и пик первого раунда драфта «Лейкерс» в 2029 году.

Дончич в текущем сезоне в среднем набирал 28,1 очка, 8,3 подбора и 7,9 передачи за игру. 25-летний словенец пять раз становился участником Матча всех звезд НБА.

Обмен года в НБА: Дончич — в «Лейкерс», Дэвис — в «Даллас». Что за безумие?

НБА
БК Даллас Маверикс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Лука Дончич
Энтони Дэвис
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