«Даллас» переиграл «Нью-Орлеан», Флэгг набрал 29 очков
«Майами» разгромил «Чикаго» в матче Кубка НБА — 143:107. Центровой «Хит» Келел Уэйр оформил дабл-дабл — 20 очков и 14 подборов.
В другой встрече «Даллас» победил «Нью-Орлеан» — 118:115. 18-летний форвард «Маверикс» Купер Флэгг набрал 29 очков.
Матчи Кубка НБА идут в зачет регулярного чемпионата.
НБА
Регулярный чемпионат
Кубок НБА
Восточная конференция
Группа С
«Чикаго» — «Майами» — 107:143 (32:36, 20:34, 23:32, 32:41)
Ч: Досунму (23), Гидди (19 + 11 подборов), Смит (14).
М: Уэйр (20 + 14 подборов), Пауэлл (19), Адебайо (18), Митчелл (16), Ларссон (16).
Западная конференция
Группа В
«Даллас» — «Нью-Орлеан» — 118:115 (25:32, 24:31, 36:21, 33:31)
Д: Флэгг (29), Вашингтон (24), Кристи (23), Харди (11).
Н: Мерфи (25), Уильямсон (22), Фирс (21), Куин (20 + 11 передач).