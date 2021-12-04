Дабл-дабл Ингрэма помог «Нью-Орлеану» обыграть «Даллас»
«Даллас» проиграл «Нью-Орлеану» в матче регулярного чемпионата НБА — 91:107.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Пеликанс» Брэндон Ингрэм, оформивший дабл-дабл.
НБА
Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Нью-Орлеан» — 91:107 (19:14, 29:30, 20:35, 23:28)
Д: Дончич (21 + 10 подборов), Брансон (16), Клебер (13).
Н: Ингрэм (24 + 12 передач), Валанчюнас (14 + 11 подборов), Грэм (13).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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