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Дабл-дабл Ингрэма помог «Нью-Орлеану» обыграть «Даллас»

07:03
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«Даллас» проиграл «Нью-Орлеану» в матче регулярного чемпионата НБА — 91:107.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Пеликанс» Брэндон Ингрэм, оформивший дабл-дабл.

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Нью-Орлеан» — 91:107 (19:14, 29:30, 20:35, 23:28)

Д: Дончич (21 + 10 подборов), Брансон (16), Клебер (13).

Н: Ингрэм (24 + 12 передач), Валанчюнас (14 + 11 подборов), Грэм (13).

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Евгений Козинов все материалы автора
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