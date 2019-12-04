«Даллас» на выезде обыграл «Нью-Орлеан»
06:10
«Нью-Орлеан» на своем паркете проиграл «Далласу» в матче регулярного чемпионата НБА (97:118). «Маверикс» одержали третью победу кряду.
НБА
Регулярный чемпионат
«Нью-Орлеан» — «Даллас» — 97:118 (24:24, 29:35, 22:25, 22:34)
Н: Ингрэм (24), Холидэй (18), Редик (12).
Д: Дончич (33 + 18 подборов), Карри (19), Клебер (12), Хардуэй (12).
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