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«Даллас» на выезде обыграл «Нью-Орлеан»

06:10
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«Нью-Орлеан» на своем паркете проиграл «Далласу» в матче регулярного чемпионата НБА (97:118). «Маверикс» одержали третью победу кряду.

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Орлеан» — «Даллас» — 97:118 (24:24, 29:35, 22:25, 22:34)

Н: Ингрэм (24), Холидэй (18), Редик (12).

Д: Дончич (33 + 18 подборов), Карри (19), Клебер (12), Хардуэй (12).

НБА: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

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