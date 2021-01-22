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«Даллас» может провести выставочные матчи в Европе

12:48
Лука Дончич. Фото USA Today Sports
Лука Дончич. Фото USA Today Sports
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Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас» может провести выставочные матчи в Европы. Владелец «Маверикс» Марк Кьюбан рассматривает возможность сыграть с европейскими клубами, сообщает Eurohoops.

«Даллас» может сыграть в Испании против «Реала», а также съездить в Словению. Такой выбор объясняется тем, что лидером «Маверикс» является бывший игрок мадридского клуба и защитник сборной Словении Лука Дончич.

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