«Даллас» может отложить вывод номера Дирка Новицки и открытие статуи игрока из-за коронавируса

Церемония вывода из обращения номера тяжелого форварда «Далласа» Дирка Новицки, а также открытие статуи баскетболиста рядом с домашней ареной «Маверикс» находится под угрозой из-за пандемии коронавируса, сообщает Mavs Moneyball.

Изначально планировалось провести церемонию на втором домашнем матче «Далласа» в сезоне-2020/21, однако, по словам владельца клуба Марка Кьюбана, режим самоизоляции из-за распространения коронавируса замедлила процесс, и статуя может оказаться не готова в срок.

Новицки выступал за «Даллас» с 1998 по 2019 год. Вместе с командой он становился чемпионом НБА в 2011 году, а также получал звание самому ценному игроку финальной серии плей-офф. Кроме того, в 2007 году немец стал обладателем награды самому ценному баскетболисту прошедшего сезона в лиге. После сезона-2018/19 Новицки завершил карьеру.