«Даллас» одержал победу над «Мемфисом», Дончич оформил дабл-дабл
«Даллас» выиграл у «Мемфиса» в матче Кубка НБА — 121:116. Разыгрывающий защитник «Маверикс» Лука Дончич оформил дабл-дабл — 37 очков и 12 подборов.
В другом матче «Финикс» победил «Сан-Антонио» — 104:93.
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«Даллас» — «Мемфис» — 121:116 (25:26, 35:31, 22:38, 39:21)
Д: Дончич (37 + 12 подборов), Вашингтон (18), Лайвли (17 + 11 подборов), Динуидди (16).
М: Морант (31), Бэйн (19), Джарен Джексон (16), Альдама (15).
«Финикс» — «Сан-Антонио» — 104:93 (29:19, 23:20, 23:32, 29:22)
Ф: Букер (29), Джонс (16), Дюрант (13).
С: Васселл (25), Касл (16), Вембаньяма (15 + 13 подборов), Сохан (14 + 12 подборов).
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