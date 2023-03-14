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Сегодня, 06:33

«Даллас» без Дончича и Ирвинга уступил «Мемфису», «Хьюстон» обыграл «Бостон»

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Даллас» уступил «Мемфису» дома в матче регулярного чемпионата НБА — 88:104.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Джейден Харди, набравший 28 очков. Лидеры «Маверикс» Лука Дончич и Кайри Ирвинг пропустили второй матч подряд из-за травм.

В параллельных играх «Хьюстон» победил «Бостон», «Миннесота» разгромила «Атланту», «Майами» уступил «Юте», а «Детройт» оказался сильнее «Индианы».

НБА

Регулярный сезон

«Даллас» — «Мемфис» — 88:104 (25:29, 25:20, 21:36, 17:19)

Дал: Харди (28), Грин (23), Райт, Холидей (оба — 9)

Мем: Бэйн (23), Брукс, Родди (оба — 19)

14 марта. Даллас. American Airlines Center.

«Хьюстон» — «Бостон» — 111:109 (31:29, 31:26, 23:25, 26:29)

Х: Грин (28), Смит-мл. (24 + 11 подборов), Мартин (20)

Б: Браун (43), Тэйтум (22), Брогдон (20)

14 марта. Хьюстон. Toyota Center.

«Детройт» — «Индиана» — 117:97 (38:20, 29:29, 24:19, 26:29)

Дет: Джозеф (22), Вайзман (18 + 14 подборов), Макгрудер (18)

И: Нвора (20), Нембхард, Несмит (оба — 15)

14 марта. Детройт. Little Caesars Arena.

«Атланта» — «Миннесота» — 115:136 (29:40, 23:36, 33:30, 30:30)

А: Янг (41), Оконгву (16 + 14 подборов), Хантер (15)

Мин: Эдвардс (32), Конли (21), Макдэниелс (19), Андерсон (14 + 10 подборов + 12 передач)

14 марта. Атланта. State Farm Arena.

«Майами» — «Юта» — 119:115 (33:26, 23:31, 34:33, 29:25)

Май: Батлер (24), Винсент, Хирро (оба — 18)

Ю: Маркканен (38), Фонтеккио (23), Агбаджи (14)

14 марта. Майами. FTX Arena.

БК Бостон Селтикс
БК Даллас Маверикс
БК Мемфис Гриззлиз
БК Хьюстон Рокетс
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