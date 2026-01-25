«Лейкерс» выиграли у «Далласа» в гостях, Дончич набрал 33 очка и сделал 11 передач

«Лейкерс» победили «Даллас» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 116:110.

Самым результативным игроком встречи стал словенский форвард «Лейкерс» Лука Дончич — у него 33 очка и 11 передач.

У «Далласа» прервалась серия из четырех побед подряд. Он занимает 12-е место в таблице Западной конференции (19-27). «Лейкерс» (27-17) располагаются на пятом месте.

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Лейкерс» — 110:116 (28:37, 24:28, 35:14, 23:37)

Д: Кристи (24 очка), Маршалл (21 + 11 подборов), Уильямс (20)

Л: Дончич (33 + 11 передач), Джеймс (17), Хэтимура (17)