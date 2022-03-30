«Лейкерс» проиграли «Далласу», «Милуоки» обыграл «Филадельфию»

«Даллас» на своем паркете переиграл «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 128:110. В других встречах «Вашингтон» проиграл «Чикаго» (94:107), «Милуоки» обыграл «Филадельфию» (118:116), «Бруклин» выиграл у «Детройта» (130:123).

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Чикаго» — 94:107 (23:28, 23:23, 27:24, 21:32)

В: Хатимура (21), Колдуэлл-Поуп (20), Порзингис (14 + 10 подборов), Авдия (14).

Ч: Дерозан (32), Вучевич (27), Лавин (14).

«Филадельфия» — «Милуоки» — 116:118 (24:27, 37:24, 28:30, 27:37)

Ф: Харден (32), Эмбиид (29 + 14 подборов), Харрис (22 + 11 подборов).

М: Я. Адетокунбо (40 + 14 подборов), Миддлтон (22), Холидэй (18 + 10 передач), Б. Лопес (17).

«Бруклин» — «Детройт» — 130:123 (33:35, 25:29, 38:30, 34:29)

Б: Дюрант (41 + 11 подборов), Ирвинг (24), Браун (15), Драммонд (14 + 13 подборов).

Д: Каннингем (34), Стюарт (15 + 11 подборов), Бей (15).

«Даллас» — «Лейкерс» — 128:110 (43:25, 39:31, 31:28, 15:26)

Д: Дончич (34 + 12 подборов + 12 передач), Буллок (17), Бертанс (14).

Л: Монк (28), Уэстбрук (25), Джонсон (16).