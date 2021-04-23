«Лейкерс» проиграли «Далласу»
07:43
«Даллас» обыграл «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА (115:110). Команда из Лос-Анджелеса потерпела второе поражение кряду. «Маверикс» одержали вторую победу подряд.
НБА
Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Лейкерс» — 115:110 (31:26, 31:25, 32:39, 21:20)
Д: Дончич (30), Порзингис (19), Ричардсон (13).
Л: Колдуэлл-Поуп (29), Шредер (25 + 13 передач), Драммонд (14 + 19 подборов).
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