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«Лейкерс» проиграли «Далласу»

07:43
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«Даллас» обыграл «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА (115:110). Команда из Лос-Анджелеса потерпела второе поражение кряду. «Маверикс» одержали вторую победу подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Лейкерс» — 115:110 (31:26, 31:25, 32:39, 21:20)

Д: Дончич (30), Порзингис (19), Ричардсон (13).

Л: Колдуэлл-Поуп (29), Шредер (25 + 13 передач), Драммонд (14 + 19 подборов).

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