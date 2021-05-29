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«Клипперс» обыграли «Даллас», несмотря на 44 очка Дончича

07:20
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«Клипперс» переиграли «Даллас» в третьем матче первого раунда плей-офф НБА (118:108). Счет в серии стал 2-1 в пользу «Маверикс».

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич, набравший 44 очка.

Следующая игра состоится 31 мая.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Третий матч

«Даллас» — «Клипперс» — 108:118 (34:31, 27:32, 25:26, 22:29)

Д: Дончич (44), Клебер (14), Брансон (14).

К: Леонард (36), Джордж (29), Джексон (16), Моррис (15).

Счет в серии: 2-1

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