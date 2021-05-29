«Клипперс» обыграли «Даллас», несмотря на 44 очка Дончича
«Клипперс» переиграли «Даллас» в третьем матче первого раунда плей-офф НБА (118:108). Счет в серии стал 2-1 в пользу «Маверикс».
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич, набравший 44 очка.
Следующая игра состоится 31 мая.
НБА
Плей-офф
Первый раунд
Третий матч
«Даллас» — «Клипперс» — 108:118 (34:31, 27:32, 25:26, 22:29)
Д: Дончич (44), Клебер (14), Брансон (14).
К: Леонард (36), Джордж (29), Джексон (16), Моррис (15).
Счет в серии: 2-1
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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