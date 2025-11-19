«Даллас» готов рассмотреть варианты с обменом Энтони Дэвиса

«Даллас» после увольнения Нико Харрисона с поста генерального менеджера готов рассмотреть возможность обмена Энтони Дэвиса, сообщает журналист ESPN Тим Макмэн.

По данным источника, клуб планирует оценить предложения по 32-летнему американцу до дедлайна обменов, который наступит 5 февраля.

Дэвис перешел в «Даллас» в феврале 2024 года в результате обмена из «Лейкерс», по итогам которого команда из Лос-Анджелеса получила разыгрывающего «Маверикс» Луку Дончича.

С момента перехода Дэвис провел за «Даллас» 14 матчей. В настоящий момент баскетболист восстанавливается от травмы икроножной мышцы.

«Даллас» с 4 победами в 15 матчах занимает 12-е место в таблице Западной конференции НБА.