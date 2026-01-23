«Голден Стэйт» уступил «Далласу», Карри набрал 38 очков

«Голден Стэйт» на выезде проиграл «Далласу» в матче регулярного чемпионата НБА — 115:123.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий гостей Стефен Карри, который набрал 38 очков. Форвард хозяев Купер Флэгг, выбранный под первым номером драфта НБА-2025, набрал 21 очко и сделал 11 подборов.

«Даллас» одержал четвертую победу подряд и занимает 12-е место в Западной конференции НБА. «Голден Стэйт» потерпел второе поражение кряду и идет восьмым на «Западе».

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Голден Стэйт» — 123:115 (24:27, 31:23, 29:39, 39:26)

Д: Маршалл (30 очков), Флэгг (21+11 подборов), Кристи (21)

ГС: Карри (38), Мелтон (22), Муди (12)

23 января. Даллас. American Airlines Center.