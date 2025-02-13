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«Даллас» победил «Голден Стэйт», Ирвинг набрал 42 очка

Сергей Разин
корреспондент

«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Голден Стэйт» со счетом 111:107.

Самым результативным на паркете стал защитник «Маверикс» Кайри Ирвинг, набравший 42 очка. У «Уорриорз» защитник Стефен Карри набрал 25 очков.

«Даллас» с 29 победами в 55 матчах занимает восьмое место в Западной конференции, «Голден Стэйт» с 27 победами в 54 играх — на десятой строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Голден Стэйт» — 111:107 (32:31, 25:25, 26:22, 28:29)
13 февраля. Даллас. American Airlines Center.

«ЛА Клипперс» — «Мемфис» — 128:114 (28:39, 38:24, 36:21, 26:30)
13 февраля. Лос-Анджелес. Crypto.cоm Arena.

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БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Даллас Маверикс
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