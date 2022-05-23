«Голден Стэйт» одержал третью победу в серии с «Далласом»

«Голден Стэйт» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф НБА обыграл «Даллас» со счетом 109:100.

Самым результативным на паркете стал форвард «Маверикс» Лука Дончич, набравший 40 очков и сделавший 11 подборов. У защитника «Уорриорз» Стефена Карри 31 очко и 11 передач.

Счет в серии стал 3-0. Четвертый матч пройдет 25 мая и начнется в 04.00 мск.

НБА

Плей-офф

1/2 финала

«Даллас» — «Голден Стэйт» — 100:109 (22:25, 25:23, 21:30, 32:31)

23 мая. Даллас. American Airlines Center.

Счет в серии 0-3.