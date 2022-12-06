«Даллас» обыграл «Финикс», Дончич набрал 33 очка. «Филадельфия» проиграла «Хьюстону» в двойном овертайме

«Хьюстон» обыграл «Филадельфию» после двух овертаймов

«Даллас» дома обыграл «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА — 130:111.

В составе «Маверикс» самым результативным игроком встречи стал Лука Дончич — 33 очка. У «Финикса» больше всех набрал Деандре Эйтон — 20.

«Даллас» одержал 12 побед в 23 матчах и занимает 10-е место в Западной конференции. «Финикс» с 16 победами в 24 матчах на первом месте.

«Филадельфия» в двойном овертайме проиграла «Хьюстону» — 123:132 ОТ.

В составе «Севенти Сиксерс» 39 очков на счету Джоэла Эмбиида. У «Рокетс» 25 очков набрал Джейлен Грин.

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«Мемфис» — «Майами» — 101:93 (27:32, 31:19, 24:26, 19:16)

6 декабря. Мемфис. FedExForum. «Даллас» — «Финикс» — 130:111 (33:15, 34:26, 29:34, 34:36)

«Даллас» — «Финикс» — 130:111 (33:15, 34:26, 29:34, 34:36)

6 декабря. Даллас. American Airlines Center.

«Хьюстон» — «Филадельфия» — 132:123 2ОТ (27:30, 29:25, 34:29, 18:24, 24:15)

6 декабря. Хьюстон. Toyota Center.