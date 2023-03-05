«Финикс» обыграл «Даллас» на выезде, Дюрант набрал 37 очков

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«Финикс» обыграл «Даллас» на выезде в матче регулярного чемпионата НБА — 130:126.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Санз» Кевин Дюрант, набравший 37 очков.

«Финикс» одержал третью победу подряд, команда занимает четвертое место в таблице Западной конференции. «Даллас» идет на седьмой строчке.

НБА

Регулярный сезон

«Даллас» — «Финикс» — 126:130 (25:31, 37:28, 33:37, 31:34)

Д: Дончич (34), Ирвинг (30), Хардуэй (21)

Ф: Дюрант (37), Букер (36 + 10 передач), Вайнрайт (12)

5 марта. Даллас. «American Airlines Center».