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«Даллас» переиграл «Филадельфию». Дончич оформил дабл-дабл с 42 очками

Евгений Козинов
Корреспондент
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3 марта. «Даллас» — «Филадельфия» — 133:126. Лука Дончич.
Фото USA Today Sports

«Даллас» выиграл у «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НБА — 133:126. «Маверикс» одержали первую победу после двух подряд поражений. В составе победителей дабл-дабл оформил разыгрывающий защитник Лука Дончич — 42 очка и 12 передач.

В другой встрече «Вашингтон» одержал победу над «Торонто» (119:108).

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Торонто» — 119:108 (24:20, 35:30, 30:28, 30:30)

В: Кузма (30), Порзингис (25), Гэффорд (18), Бил (15).

Т: Ануноби (26), Пелтль (23 + 13 подборов), Барнс (14), Ванвлит (14).

«Даллас» — «Филадельфия» — 133:126 (38:37, 33:30, 39:24, 23:35)

Д: Дончич (42 + 12 передач), Ирвинг (40), Буллок (15).

Ф: Эмбиид (33), Макси (31), Харден (27 + 12 передач).

БК Вашингтон Уизардс
БК Даллас Маверикс
БК Торонто Рэпторз
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
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