22 марта, 06:12

«Даллас» обыграл «Детройт» и прервал серию поражений

Евгений Козинов
Корреспондент

«Даллас» переиграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА — 123:117. «Маверикс» прервали свою неудачную серию из четырех поражений.

Разыгрывающий защитник «Пистонс» Кейд Каннингем набрал 35 очков и стал самым результативным игроком встречи.

«Даллас» с результатом 34-37 идет на 10-м месте в Западной конференции. «Детройт» располагается на 6-й строчке в Восточной конференции — 39-32.

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Детройт» — 123:117 (35:27, 25:27, 31:29, 32:34)

Дал: Динуидди (31), Вашингтон (27), Томпсон (20), Маршалл (19 + 11 подборов).

Дет: Каннингем (35), Бизли (16), Дюрен (14), Холланд (12).

