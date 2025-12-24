33 очка Флэгга помогли «Далласу» победить «Денвер»
«Даллас» дома обыграл «Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА — 131:130.
Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Купер Флэгг. Первый номер драфта НБА-2025 набрал 33 очка, сделал 9 подборов и 9 передач.
«Даллас» занимает 11-е место в Западной конференции НБА. «Денвер» идет третьим на «Западе».
НБА
Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Денвер» — 131:130 (41:27, 25:29, 37:47, 28:27)
24 декабря. Даллас. «American Airlines Center».
«Миннесота» — «Нью-Йорк» — 115:104 (31:28, 27:24, 27:27, 30:25)
24 декабря. Миннеаполис. «Target Center».
«Сан-Антонио» — «Оклахома» — 130:110 (31:29, 27:31, 29:22, 43:28)
24 декабря. Сан-Антонио. «AT&T Center».
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