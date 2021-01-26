«Денвер» обыграл «Даллас», несмотря на трипл-дабл Дончича

«Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА одержал выездную победу над «Далласом» (117:113). Самым результативным игроком встречи стал словенский легионер «Маверикс» Лука Дончич. На счету 21-летнего защитника 35 очков, 11 подборов и 16 результативных передач.

После этой победы «Денвер» остался на пятом месте на «Западе», «Даллас» же продолжает занимать десятую позицию.

Баскетбол

НБА. Регулярный сезон

«Даллас» — «Денвер» — 113:117 (31:38, 27:32, 36:22, 19:25)