«Денвер» обыграл «Даллас», несмотря на трипл-дабл Дончича
06:59
«Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА одержал выездную победу над «Далласом» (117:113). Самым результативным игроком встречи стал словенский легионер «Маверикс» Лука Дончич. На счету 21-летнего защитника 35 очков, 11 подборов и 16 результативных передач.
После этой победы «Денвер» остался на пятом месте на «Западе», «Даллас» же продолжает занимать десятую позицию.
Баскетбол
НБА. Регулярный сезон
«Даллас» — «Денвер» — 113:117 (31:38, 27:32, 36:22, 19:25)
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