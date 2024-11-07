27 очков Дончича помогли «Далласу» победить «Чикаго»

«Даллас» на своем паркете одержал победу над «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА — 119:99.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Маверикс» Лука Дончич.

«Даллас» одержал четвертую победу и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, «Чикаго» с четырьмя поражениями располагается на седьмой строчке Восточной конференции

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Чикаго» — 119:99 (32:24, 24:21, 32:23, 31:31).

Д: Дончич (27), Ирвинг (17), Гэффорд (17), Томпсон (13).

Ч: Вучевич (14), Бузелис (13), Гидди (10), Терри (10).