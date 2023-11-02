«Даллас» победил «Чикаго» и одержал четвертую победу подряд

«Даллас» переиграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА — 114:105. «Маверикс» одержали четвертую победу в четырех стартовых встречах сезона.

Форвард хозяев Грант Уильямс стал самым результативным игроком встречи, набрав 25 очков.

«Даллас» с результатом 4-0 лидирует в Западной конференции. «Буллз» идут на 12-й строчке в Восточной конференции — 2-3.

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Чикаго» — 114:105 (26:23, 23:27, 32:33, 33:22)

Д: Г. Уильямс (25), Хардуэй (24), Дончич (18 + 10 передач), Д. Джонс (17).

Ч: Лавин (22), Вучевич (21 + 20 подборов), Дерозан (16), Картер (12).